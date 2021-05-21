Новые номерки на вакцинацию от COVID-19 будут доступны в субботу утром

В дополнение к государственной э-регистратуре те, кому трудно зарегистрироваться онлайн, также могут забронировать время для вакцинации позвонив на государственный короткий номер 1247 с 9 утра в субботу.

Новые номерки добавляются по всей Эстонии. ”Мы гарантируем возможность вакцинации в каждом уезде, но бывают случаи, когда свободное время недоступно в некоторых частях Эстонии. В таком случае разумно подождать и вернуться в э-регистратуру позже, чтобы зарегистрироваться, например, в следующие выходные. Никто не останется без вакцины. Если вы хотите получить вакцину подальше от дома, то вам нужно знать, что и вторую дозу придется получать там же”, — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

Из-за высокого интереса к вакцинации от COVID-19 могут возникнуть длинные очереди при входе на Портал пациента. Поэтому тем, кто хочет, например, скачать справку о вакцинации, советуют не оставлять это на выходные. Вы можете просмотреть свои рецепты на www.eesti.ee, просмотреть результаты теста на COVID-19 в приложении SYNLAB test.me и записаться на прием к специалисту по телефону медицинского учреждения.

”Мы надеемся снизить нагрузку на Портал пациента, перенеся регистрацию времени на выходные, чтобы не пострадал доступ к другим услугам в течение недели. Мы приносим извинения за неудобства и просим немного больше терпения — такой большой наплыв должен скоро уменьшиться”, — добавил Марек Сеэр.

В субботу, 29 мая, будет добавлено больше номерков для бронирования, чем раньше.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 вакцинировано 423 637 человек, что составляет 39,4 процента взрослого населения. С этой недели вакцинация открыта для всех возрастных групп от 16 лет.