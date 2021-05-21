ФОТО | В Хааберсти жители дали бой испанским слизням

По словам заместителя старейшины Олега Сильянова, несмотря на прохладную и дождливую погоду жители приняли в акции активное участие и за два чача контейнер на 240 литров был полностью заполнен собранными в рамках толоки слизнями. ”Я благодарю всех, кто принял участие в толоке и внёс свой вклад в борьбу с чужеродным вредителем”, — сказал заместитель старейшины.

Управа и раньше предлагала жителям помощь в борьбе с испанским слизнем. ”Чтобы помешать распространению чужеродного вида уже второй сезон подряд устанавливаем в Какумяэ специальные контейнеры, предназначенные для сбора слизней, которые жители активно заполняют собранными вредителями, а управа регулярно опорожняет. Но несмотря на все усилия, этой весной испанских слизней так много, что только этого недостаточно. Поэтому необходимо скоординировать действия, чтобы собрать вредителей с максимально большой территории и уничтожить до того момента, когда каждая особь оставит после себя порядка 400 яиц, из которых вылупятся новые вредители”, — сказал Сильянов.





Видео телеканала TNV (Олег Беседин)

”Если действительно хотим уменьшить популяцию слизней в районе, то необходимо, чтобы подобные акции по сбору слизней проходили регулярно как на частной земле, так и на общественной. Если местное население с этим согласно и готовы поддержать наше начинание, то в районе по четвергам будут проходить регулярные толоки по сбору этих вредителей”,- рассказал заместитель старейшины о дальнейших планах.

По словам заместителя старейшины на толоки приглашаются все желающие помочь в борьбе с распространением слизней. ”Толоки будут проходить по четвергам с 20.00 и управа снабдит добровольцев необходимым инвентарем для сбора и уничтожения вредителей”, — сказал Сильянов и подтвердил, что толоки пройдут с учётом всех ограничений. Руководители толок будут ждать добровольцев в пунктах сбора для выдачи инвентаря.