21.05.2021, 15:30
ФОТО | Первая эстонская клубника поспела!
Joosepi talu
Несмотря на то, что весна в этом году выдалась прохладной, первую созревшую эстонскую клубнику уже начали собирать. Благодаря парникам, которые стали протапливать с марта.
Как говорит Ранет Роозиталу, выращивающий клубнику в Пылвамаа (Joosepi talu), самые первые ягоды покраснели 15 мая. С каждым днем их становится всё больше, сейчас с 11 000 кустов в парниках уже собирают на продажу за раз 30-50 кг.
Садовод отмечает, что более прохладная, чем обычно, весна сдвинула основной сезон сбора клубники.
"Думаю, первая клубника с открытого грунта пойдет в районе Иванова дня, а основная масса — в начале июля", — предполагает Роозиталу. Разумеется, очень многое зависит от погоды.