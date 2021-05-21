ФОТО | Первая эстонская клубника поспела!

Как говорит Ранет Роозиталу, выращивающий клубнику в Пылвамаа (Joosepi talu), самые первые ягоды покраснели 15 мая. С каждым днем их становится всё больше, сейчас с 11 000 кустов в парниках уже собирают на продажу за раз 30-50 кг.