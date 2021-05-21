Старт Чемпионата мира по хоккею: топ-6 интересных ставок

6. Прогноз битвы фаворитов на старте

Хоккеисты сборной России начнут Чемпионат мира в первый игровой день матчем против принципиального соперника — сборной Чехии. Обе команды являются фаворитами группы A наряду со сборной Швеции. Сборная России считается фаворитом стартового поединка: коэффициент на ее победу составляет 2,13. Выигрыш чехов идет за 2,85. Специальная ставка на победу российской сборной составляет 10,00.

5. Первый чемпионский титул России за 7 лет?

Сборная России титул чемпиона мира не выигрывала с 2014-го года, когда победно провела Чемпионат мира в Минске. После этого россияне еще четыре раза завоевывали медали (одно серебро и три бронзы), но до золота не дотягивали. В этом году российская сборная имеет все шансы вернуть себе титул сильнейшей в мире. Сборная России — фаворит на победу в Чемпионате мира-2021 по специальному предложению букмекеров Betsafe: коэффициент на титул россиян составляет 6,00.

4. Тренерская отставка по ходу турнира

Сборная России привлекает особое внимание еще и дебютом на мировых первенствах главного тренера команды Валерия Брагина. По разным причинам Брагин, до сих пор больше работавший с юниорами, нежели на взрослом уровне, руководил сборной только на двух из четырех этапов Евротура. На двух других командой руководил его ассистент Игорь Ларионов. По ходу сезона у многих возникало ощущение, что руководство лоббирует будущее назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера команды, к тому же, еще за несколько месяцев до чемпионата в кулуарах разносились подобные слухи. Специальная ставка от Betsafe на то, что по ходу Чемпионата мира Валерия Брагина у руля сборной России сменит Игорь Ларионов — 15,00.

3. Как выступят хозяева?