Старт Чемпионата мира по хоккею: топ-6 интересных ставок
6. Прогноз битвы фаворитов на старте
Хоккеисты сборной России начнут Чемпионат мира в первый игровой день матчем против принципиального соперника — сборной Чехии. Обе команды являются фаворитами группы A наряду со сборной Швеции. Сборная России считается фаворитом стартового поединка: коэффициент на ее победу составляет 2,13. Выигрыш чехов идет за 2,85. Специальная ставка на победу российской сборной составляет 10,00.
5. Первый чемпионский титул России за 7 лет?
Сборная России титул чемпиона мира не выигрывала с 2014-го года, когда победно провела Чемпионат мира в Минске. После этого россияне еще четыре раза завоевывали медали (одно серебро и три бронзы), но до золота не дотягивали. В этом году российская сборная имеет все шансы вернуть себе титул сильнейшей в мире. Сборная России — фаворит на победу в Чемпионате мира-2021 по специальному предложению букмекеров Betsafe: коэффициент на титул россиян составляет 6,00.
4. Тренерская отставка по ходу турнира
Сборная России привлекает особое внимание еще и дебютом на мировых первенствах главного тренера команды Валерия Брагина. По разным причинам Брагин, до сих пор больше работавший с юниорами, нежели на взрослом уровне, руководил сборной только на двух из четырех этапов Евротура. На двух других командой руководил его ассистент Игорь Ларионов. По ходу сезона у многих возникало ощущение, что руководство лоббирует будущее назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера команды, к тому же, еще за несколько месяцев до чемпионата в кулуарах разносились подобные слухи. Специальная ставка от Betsafe на то, что по ходу Чемпионата мира Валерия Брагина у руля сборной России сменит Игорь Ларионов — 15,00.
3. Как выступят хозяева?
Особое внимание на предстоящем Чемпионате мира будет приковано к хозяевам турнира, хоккеистам Латвии. Четвертый Чемпионат мира латвийская сборная проведет под руководством Боба Хартли, который неполный месяц назад привел омский ”Авангард” к триумфу в розыгрыше Кубка Гагарина. Из предыдущих трех мировых первенств у руля ”красно-бело-красных” канадскому специалисту один раз удавалось достичь четвертьфинала. По оценкам Betsafe, выход сборной Латвии в четвертьфинал имеет коэффициент 3,00.
2. Выдержит ли лед?
Предыдущий Чемпионат мира в Латвии, который прошел 15 лет назад, был отмечен некоторыми казусами, продиктованными недостатком у организаторов опыта подобных мероприятий, а также некоторыми техническими нюансами. В частности, несколько раз не выдерживал лед, залитый на временно оборудованной второй арене чемпионата — в холле ”Сконто”. В результате этого несколько матчей изрядно затянулись по времени. Специальная ставка от Betsafe на прерывание матчей по причине проблем со льдом — 12,00.
1. Чего ждать от британцев?
Британцы сыграют в элите второй раз подряд: на предыдущем первенстве мира два года назад в Словакии они сенсационно переиграли сборную Франции и сохранили место в высшем дивизионе. На этот раз хоккеистам Великобритании добиться успеха будет еще сложнее, ведь в одной группе с ними выступят сборные России, Швеции, Чехии, Дании, Швейцарии, Словакии и Беларуси. Однако постепенно прогрессирующие британцы явно вынашивают честолюбивые планы вновь удивить хоккейный мир. Специальная ставка от Betsafe на то, что сборная Великобритании на предстоящем Чемпионате мира сумеет одержать победу — 2,25.
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