21.05.2021, 14:25
Мария Романюк установила на чемпионате Европы рекорд Эстонии
Foto: Taavi Sepp
В Будапеште продолжается чемпионат Европы по плаванию. На дистанции 200 метров комплексным плаванием Мария Романюк установила в предварительном заплыве новый рекорд Эстонии - 2.17,78.
24-летняя Романюк почти на секунду превзошла прежнее достижение Алексы Голд (2.18,65), но рекордное время принесло ей лишь 31-й результат среди 40 участниц. Впрочем, сама Мария своим результатом осталась удовлетворена - свое личное достижение она перекрыла на полторы секунды.
Лучшее время в предварительном заплыве показала британская пловчиха Эбби Вуд - 2.11,07.