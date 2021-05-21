Мария Романюк установила на чемпионате Европы рекорд Эстонии

24-летняя Романюк почти на секунду превзошла прежнее достижение Алексы Голд (2.18,65), но рекордное время принесло ей лишь 31-й результат среди 40 участниц. Впрочем, сама Мария своим результатом осталась удовлетворена - свое личное достижение она перекрыла на полторы секунды.