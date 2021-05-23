Новости Эстонии
23.05.2021, 14:01

Синоптик: жаркого лета ожидать не стоит

 (12)
Foto: Karli Saul
Синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк говорит, что и в этом году нам не приходится надеяться на характерное для Средиземноморья жаркое лето, хотя конечная картина все же зависит от ряда факторов.

Пальяк отмечает, что температурный фон 2021 года, скорее, можно назвать низким. Из месяца в месяц средняя температура была средней или ниже средней за многие годы.

Летняя погода, которая установилась на несколько дней, отступила и температурные показатели пошли на спад. На новую волну тепла можно надеяться лишь в конце месяца, но и она не будет долгой. В целом май обещает быть холоднее среднего, осадков будет также больше. Все модели прогноза показывают, что теплого июня в Европе, особенно северной ее части, ожидать не стоит. При этом осадков будет не так много и месяц выдастся в этом отношении довольно скромным.

Если обычно июль в Эстонии — самый теплый месяц, то в этом году от него особой жары ожидать не стоит. Ожидаются более теплые и более холодные периоды, что в сумме даст среднюю температуру. Начало месяца может быть более холодным и дождливым. В середине наступит жара, которая продержится несколько недель.

В начале августа тоже будет тепло и сухо, но затем похолодает и вероятность дождей увеличится.

Оставить комментарий Читать комментарии (12)