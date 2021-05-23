Синоптик: жаркого лета ожидать не стоит

Пальяк отмечает, что температурный фон 2021 года, скорее, можно назвать низким. Из месяца в месяц средняя температура была средней или ниже средней за многие годы.

Летняя погода, которая установилась на несколько дней, отступила и температурные показатели пошли на спад. На новую волну тепла можно надеяться лишь в конце месяца, но и она не будет долгой. В целом май обещает быть холоднее среднего, осадков будет также больше. Все модели прогноза показывают, что теплого июня в Европе, особенно северной ее части, ожидать не стоит. При этом осадков будет не так много и месяц выдастся в этом отношении довольно скромным.

Если обычно июль в Эстонии — самый теплый месяц, то в этом году от него особой жары ожидать не стоит. Ожидаются более теплые и более холодные периоды, что в сумме даст среднюю температуру. Начало месяца может быть более холодным и дождливым. В середине наступит жара, которая продержится несколько недель.

В начале августа тоже будет тепло и сухо, но затем похолодает и вероятность дождей увеличится.