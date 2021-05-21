Танель Кийк: к Иванову дню масочный режим может быть отменен(12)
"При условии что тенденция спада заболеваемости на 10% в неделю удержится, к Иванову дню мы можем прийти к ситуации, когда правила будут мягче, чем сегодня", — сказал Кийк.
По его словам, самые важные параметры, за которыми следит правительство, это: доля вакцинированных в общей численности населения, показать заболеваемости и общая тенденция.
Последние девять недель наблюдается снижение в стране числа заболевших. При сохранении этой тенденции через пару недель можно будет пересмотреть требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.
"Возможно, ношение масок станет рекомендательным", — добавил министр.
Он также отметил, что сегодня говорить о смягчении коронавирусных ограничений еще рано, потому что эпидемиологическая ситуация остается серьезной. В больничном лечении нуждается порядка 200 человек, каждый день регистрируются случаи летального исхода.
"Мы должны еще некоторое время быть бдительными в закрытых помещениях, носить маски, соблюдать дистанцию и при первой возможности сделать прививку", — сказал Кийк.
В понедельник возможность отмены масочного режима обсуждал и Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с COVID-19. Было решено отложить решение этого вопроса и продолжить наблюдение за ситуацией.
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