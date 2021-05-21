Юных эстонских компьютерных гениев приглашают на соревнования

Регистрация открыта до 30 июня или полного набора участников на сайте CyberBattleOfEstonia.ee

Cyber Battle of Estonia — это хорошая возможность попробовать свои силы для тех молодых людей, которые интересуются компьютерами и соединенной с сетью Интернет техникой и желают понять как думают и действуют хакеры.

"Сегодняшние учащиеся школ являются создателями будущего диги-общества Эстонии и знания о кибер- пространстве занимают в этой связи центральную роль. Наши участники будут ознакомлены с миром кибербезопасности, своим опытом с ними поделятся самые опытные менторы кибер-пространства, которые являются топовыми экспертами в своей сфере”, - говорит организатор мероприятия руководитель CTF TECH Марки Тихонова-Креек.

Финал соревнования предворят региональные состязания в Пайде, Нарве, Тарту, Пярну и Таллинне. Всем участникам соревнования будет гарантировано соответствующее теме обучение.

Финальное соревнование Cyber Battle of Estonia пройдет под руководствов Карла-Эрика Таукара 30 октября в Тарту. С соревнования будет проведена прямая телевизионная трансляция. Команды которые попадут в финал смогут померяться силами на площадке по кибер состязаниям, которые используют в своей работе правительства разных стран и различные корпорации.

"Для нас является очень важным привести самые топовые технологии сегодняшнего мира прямо домой к молодым людям Эстонии, чтобы побудить их интерес к этой сфере. Мы также создадим максимально реалистичные сценарии, которые полностью захватят внимание наших участников”, - добавила Тихионова-Креек.

Мэр города Тарту Урмас Клаас заявил, что город был очень рад поддержать проведение соревнования Cyber Battle of Tartu в прошлом году.

"Удача предыдущего мероприятия способствовала тому, что мы поддерживаем проведение финального соревнования этого года Cyber Battle of Estonia именно в Тарту. Тарту — это город хороших мыслей и начинаний и именно здесь рождаются инновации”, - сказал Клаас.

Соревнование Cyber Battle of Estonia поддерживают CybExer Technologies, мэрии городов Taрту, Таллинн, Пярну, Пайде, Тартуский Университет, Utilitas, Telia, Cisco, Admirals, SK ID Solutions AS, Samsung, Coca-Cola, Auve Tech, Летная Академия Эстонии, Thinnect а также Эстонский Совет Министров Северных Стран.