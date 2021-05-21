ВИДЕО: Первая сенсация в Риге: Латвия грохнула Канаду

Канадцы, в составе которых 20 игроков НХЛ, в два с лишним раза превзошли хозяев льда по броскам (38-17), но шайбы в этом матче забрасывала только латвийская команда. Хоккеисты с берегов Даугавы впервые в истории чемпионатов мира сумели обыграть родоначальников хоккея.

Латвия мечтает о полуфинале

В конце первого периода Микс Индрашис реализовал численное преимущество, а в середине матча Оскарс Батна забросил вторую шайбу. К сожалению, латвийские фаны триумф своих любимцев могли наблюдать только по телевизору - матчи ЧМ-2021 проходят в Риге без зрителей.

В составе сборной Латвии нет ни одного игрока НХЛ, костяк команды составляют хоккеисты аутсайдера КХЛ рижского "Динамо" - 9 человек.

Сборную Латвии последние годы тренирует канадец Боб Хартли, который в апреле выиграл с омским "Авангардом" Кубок Гагарина. Поскольку составы многих команд в Риге далеки от идеала, канадский специалист настраивает подопечных на выход в полуфинал чемпионата мира. Раньше наилучшим результатом сборной Латвии было 7-е место на чемпионате мира (1997, 2004, 2009).

The hometown heroes strike first! 🇱🇻



Miks Indrasis with the buzzer beater to end the first period! 😳 #IIHFWorlds #CANLAT @lhf_lv pic.twitter.com/umWH5BrngQ — IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021



Неудачный старт белорусов

В паралллельном матче собравшая лучший состав за последние годы Беларусь проиграла Словакии - 2:5 (0:3, 0:0, 2:2). Исход этого матча был предопределен уже в середине первого периода, когда словаки трижды добились успеха.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

21 мая (пятница)

А Россия - Чехия 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

В Германия - Италия 9:4 (2:2, 5:0, 2:2)

А Беларусь - Словакия 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

В Канада - Латвия 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

22 мая (суббота)

12:15 А Дания - Швеция

12:15 В Норвегия - Германия

16:15 А Великобритания - Россия

16:15 В Финляндия - США

20:15 А Чехия - Швейцария

20:15 В Латвия - Казахстан