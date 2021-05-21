21.05.2021, 21:40
ВИДЕО: Латвия побеждает Канаду. Неужели будет сенсация?(9)
AFP
В вечерней программе чемпионата мира по хоккею сборная Латвии играет в Риге с Канадой. Завершился второй период. Со счетом 2:0 впереди латвийская команда.
Сборную Латвии последние годы тренирует канадец Боб Хартли, который в апреле выиграл с омским "Авангардом" Кубок Гагарина. Поскольку составы многих команд в Риге далеки от идеала, канадский специалист настраивает латвийских хоккеистов на выход в полуфинал чемпионата мира.
Сборная Латвии 12 раз встречалась с канадцами на чемпионатах мира, но еще ни разу не сумела победить родоначальников хоккея - 11 поражений и 1 ничья.