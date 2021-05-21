ВИДЕО: Латвия побеждает Канаду. Неужели будет сенсация?

Сборную Латвии последние годы тренирует канадец Боб Хартли, который в апреле выиграл с омским "Авангардом" Кубок Гагарина. Поскольку составы многих команд в Риге далеки от идеала, канадский специалист настраивает латвийских хоккеистов на выход в полуфинал чемпионата мира.

Сборная Латвии 12 раз встречалась с канадцами на чемпионатах мира, но еще ни разу не сумела победить родоначальников хоккея - 11 поражений и 1 ничья.

The hometown heroes strike first! 🇱🇻



Miks Indrasis with the buzzer beater to end the first period! 😳 #IIHFWorlds #CANLAT @lhf_lv pic.twitter.com/umWH5BrngQ — IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021