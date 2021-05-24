Cреди стран Балтии в Эстонии самый низкий интерес работников к третьей пенсионной ступени. Пассивны и работодатели

Результаты опроса показывают, что 59% опрошенных в Эстонии не откладывают деньги в третью пенсионную ступень. Этот показатель в Латвии составляет 57%, а в Литве 52%. Тем не менее, пенсия со стороны работодателя может быть одним из способов повысить заинтересованность людей в дополнительном пенсионном обеспечении: 49% жителей Эстонии, которые ещё не сделали этого, думают, что они будут накапливать свои средства в рамках III ступени, если их работодатель будет добавлять эквивалентную сумму к их накоплениям в пенсионную ступень.

”Регулярное внесение даже небольших сумм в третью ступень — самый простой способ начать обеспечивать растущую финансовую свободу для пожилых людей”, — сказал менеджер по пенсионным продуктам Luminor Ханнес Кууск. ”С точки зрения работодателя, предложение пенсии работодателя — это ответственная инициатива, проявление заботы о работнике. Таким образом, работодатель показывает, что он также думает о будущем своих сотрудников, внушает чувство безопасности и, таким образом, повышает ценность работы в компании. Luminor предлагает своим сотрудникам такую возможность”, — сказал он.

Однако исследование подтверждает, что в настоящее время пенсия работодателя в Эстонии не получила широкого распространения. 28% респондентов копят средства в третьей ступени самостоятельно, хотя работодатель со своей стороны взносов не делает. 9% респондентов заявили, что их работодатель копит для них пенсию, но сами они в III ступень деньги не откладывают. Только 4% людей заявили, что копят сами в дополнение к тому, что для них откладывает работодатель. Это означает, что в Эстонии только 13% работающего населения получает поддержку работодателя при накоплении в третью ступень, в то время как в Литве доля получателей пенсии работодателя достигает 20%. Ситуация в Латвии аналогична эстонской (12%).