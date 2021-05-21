Новости Эстонии
21.05.2021, 12:11

Лутсар: отмена масочного режима в Эстонии уже близка. Счет, видимо, пошел на недели

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Irja Lutsar
Irja Lutsar
Foto: Argo Ingver
Замедление темпов распространения коронавируса, а также приближающееся лето и надежда на постепенное улучшение погодных условий, стали поводом для дискуссии в Научном совете на тему отмены обязательного ношения защитных масок, сказала радионовостям ERR глава научного совета, профессор Ирья Лутсар.

Когда точно обязанность носить маски в помещениях отменят, Лутсар сказать не смогла, но отметила, что, скорее всего, это вопрос недель, а не месяца. "Я сама очень надеюсь, что речь идет о неделях. Однако по большей части это зависит от эпидемиологической ситуации, которую мы ежедневно и подробно отслеживаем", — приводит слова профессора rus.err.

По ее словам, Научный совет обсуждал также отмену обязанности носить маски в школах. "Возможно, в школах будет какой-то вариант рассмотреть возраст детей и их деятельность. Я думаю, что если отменять обязательство носить маску, то разумнее везде установить похожие правила", — сказала Лутсар.

Если делать исключения по возрасту, то обязанность носить маски снимут прежде всего с детей младшего возраста, отметила она.

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