Лутсар: отмена масочного режима в Эстонии уже близка. Счет, видимо, пошел на недели

Когда точно обязанность носить маски в помещениях отменят, Лутсар сказать не смогла, но отметила, что, скорее всего, это вопрос недель, а не месяца. "Я сама очень надеюсь, что речь идет о неделях. Однако по большей части это зависит от эпидемиологической ситуации, которую мы ежедневно и подробно отслеживаем", — приводит слова профессора rus.err.

По ее словам, Научный совет обсуждал также отмену обязанности носить маски в школах. "Возможно, в школах будет какой-то вариант рассмотреть возраст детей и их деятельность. Я думаю, что если отменять обязательство носить маску, то разумнее везде установить похожие правила", — сказала Лутсар.

Если делать исключения по возрасту, то обязанность носить маски снимут прежде всего с детей младшего возраста, отметила она.

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