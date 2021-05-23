Говорила ли Маргарет Тэтчер, что экономически целесообразное население России — 15 млн человек?(9)
15 июня 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга с журналистами рассуждала о проявлениях русофобии со стороны британских политиков. В частности, Захарова сказала: ”1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила буквально следующее: "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн человек". Если кто-то может сказать, что такого заявления не было, мы только этому порадуемся. Но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было. Нормально?” Эта цитата встречается и в более ранних выступлениях и текстах российских политиков и чиновников: так, её приводит лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своей книге 2009 года ”Сталин и современность” (правда, там речь идёт уже не о 1991, а о 1982 годе). Не отстают и некоторые учёные: в 2004 году это высказывание приписал бывшему британскому премьеру Владимир Добреньков, декан социологического факультета МГУ.
Все известные публичные речи британского премьера собраны на сайте Фонда Маргарет Тэтчер. Этот интернет-ресурс представляет собой общедоступную коллекцию из десятков тысяч документов, связанных с Тэтчер и Великобританией времён её жизни. Одних только выступлений, заявлений и интервью на сайте собрано почти 8000. В 1991 году в Хьюстоне тогда уже бывший премьер действительно выступала на конференции American Petroleum Institute, полный текст её речи не сохранился.
В 2018 году, вскоре после того самого брифинга Марии Захаровой, с фондом связался журналист Алексей Ковалёв. Сотрудник организации Крис Коллинс сообщил, что уже сталкивался с этой фразой якобы Тэтчер в китайских источниках, однако считает цитату ”очевидной фальшивкой”. Коллинс предположил, что политик выступила ”с каким-то коротким экспромтом и ничего существенного не сказала”, и счёл удивительным, что никто из присутствовавших журналистов не обратил внимания на столь яркую фразу (если она её действительно произнесла). Примечательно, что поначалу сотрудник фонда утверждал, будто выступление и вовсе проходило в Чикаго, но по мере того, как журналисты разбирались с происхождением этой истории, признал, что события действительно разворачивались в Хьюстоне.
О прошедшей в ноябре 1991 года конференции известно из заметок в двух американских газетах: The Houston Chronicle и The New York Times. В первой из них содержание речи Тэтчер изложено довольно полно: в основном она рассуждала о ситуации на Ближнем Востоке (незадолго до этого завершилась война в Персидском заливе). Про Советский Союз или Россию, если верить автору заметки, Тэтчер ничего не говорила. В статье The New York Times её выступлению уделено куда меньше внимания, однако журналист отмечает интересную деталь: на конференции в Хьюстоне было запланировано множество встреч с участием российской делегации в составе 50 человек. Сложно представить ситуацию, в которой Тэтчер действительно произнесла пассаж про 15 млн человек, но никто из этой делегации не возмутился в прессе или не оставил соответствующие воспоминания. Найти такие свидетельства нам не удалось. Присутствовавший на конференции автор заметки в The New York Times Мэттью Уолд сообщил Алексею Ковалёву, что ”точно не помнит, чтобы Тэтчер говорила что-либо подобное”.
Откуда же взялась эта цитата, да ещё и с довольно точными датировкой и местом, где Тэтчер её якобы произнесла? Самое раннее её упоминание, которое нам удалось обнаружить, — книга публициста Андрея Паршева ”Почему Россия не Америка”, которая вышла в 1999 году. В этом тексте есть такой фрагмент: ”В конце 80-х годов я услышал всего одну фразу, которая, пожалуй, привела к перевороту моих представлений об окружающем мире. Тогда я изучал английский язык, и как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М. Тэтчер по внешней политике. <…> Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив: "На территории СССР экономически оправдано проживание 15 млн человек". Я ещё раз прокрутил запись, может быть, хотя бы fifty ("пятьдесят")? Нет, точно fifteen — "пятнадцать", я не ослышался”.
Заметно, как это (судя по всему, первое на русском языке) изложение цитаты отличается от того, о чём говорила Захарова. Во-первых, у Паршева речь идёт не о России, а об СССР. Во-вторых, публицист не делает уточнений про Хьюстон и 1991 год. В-третьих, в отличие от спикера МИД, Паршев всё-таки ставит достоверность фразы под некоторое сомнение: не только сопровождая услышанную как минимум несколько лет назад цитату словами ”заявила примерно следующее”, но и добавляя: ”Она (Тэтчер. — Прим. ред.) на моей памяти ни разу не брякнула какую-нибудь глупость, от чего не застрахован ни один англоязычный политик, говорящий о России — в этом отношении они все как на подбор. Ещё более удивляло, что в нашей прессе ни об этом, ни о других подобных заявлениях западных деятелей не сообщалось. Я даже обзвонил некоторые редакции наших газет — никто мне не смог разъяснить, что же Тэтчер имела в виду”.
Видимо, приведённая Паршевым в 1999 году в его книге цитата уже тогда вызвала неоднозначную реакцию. В 2000 году в интервью порталу ”Православие” он изложил уже немного другую версию услышанной им записи Тэтчер: ”Это было её выступление по внешней политике. Я слышал его в звукозаписи. Там прямо не говорилось, что в СССР надо оставить 15 миллионов человек, а говорилось более хитро: дескать, советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения. Таков смысл высказывания Тэтчер, которое потом интерпретировали по-разному”.
Одновременно с ”адаптацией” цитаты под современные реалии (замена СССР на Россию) к ней примешался и Хьюстон. Произошло это, вероятно, в середине 2000-х годов — в октябре 2006 года на одном интернет-форуме появилось сообщение некоего выпускника химического факультета МГУ, знакомый которого якобы был на той самой конференции нефтяников в ноябре 1991 года. Его пересказ выступления Тэтчер разительным образом отличается от сообщений американских СМИ: якобы бывший британский премьер только и говорила, что про развал Советского Союза. Что интересно, о ”15 млн целесообразного населения” в этом пересказе ничего нет.
Таким образом, проверяемое утверждение первым приписал Маргарет Тэтчер публицист Паршев в конце 1990-х годов, который за прошедшие годы так и не предоставил источник, из которого узнал об этой фразе. С течением времени фраза обросла подробностями про конференцию 1991 года в Хьюстоне, однако работавшие там журналисты опровергают, что выступавшая на съезде Тэтчер говорила подобное. Наконец, жизнь и публичная деятельность политика задокументированы достаточно хорошо. При этом эксперты по её наследию из Фонда Маргарет Тэтчер не обнаружили в архивах цитату, приписываемую бывшему британскому премьеру (ни среди речей и выступлений 1991 года, ни в каких-либо других коллекциях документов), о чём сообщили журналистам. Впрочем, в 2019 году, спустя год после ставшего знаменитым брифинга, Мария Захарова заявила: ”Мы связались с Фондом Маргарет Тэтчер. <…> У нас есть газета, в которой была приведена эта цитата, и фонд нам не ответил ни да, ни нет, что было бы достаточно просто сделать”. За прошедшие полтора года Захарова эту газету общественности не представила.