Говорила ли Маргарет Тэтчер, что экономически целесообразное население России — 15 млн человек?

В 2018 году, вскоре после того самого брифинга Марии Захаровой, с фондом связался журналист Алексей Ковалёв. Сотрудник организации Крис Коллинс сообщил, что уже сталкивался с этой фразой якобы Тэтчер в китайских источниках, однако считает цитату ”очевидной фальшивкой”. Коллинс предположил, что политик выступила ”с каким-то коротким экспромтом и ничего существенного не сказала”, и счёл удивительным, что никто из присутствовавших журналистов не обратил внимания на столь яркую фразу (если она её действительно произнесла). Примечательно, что поначалу сотрудник фонда утверждал, будто выступление и вовсе проходило в Чикаго, но по мере того, как журналисты разбирались с происхождением этой истории, признал, что события действительно разворачивались в Хьюстоне.

Все известные публичные речи британского премьера собраны на сайте Фонда Маргарет Тэтчер. Этот интернет-ресурс представляет собой общедоступную коллекцию из десятков тысяч документов, связанных с Тэтчер и Великобританией времён её жизни. Одних только выступлений, заявлений и интервью на сайте собрано почти 8000. В 1991 году в Хьюстоне тогда уже бывший премьер действительно выступала на конференции American Petroleum Institute, полный текст её речи не сохранился.

15 июня 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга с журналистами рассуждала о проявлениях русофобии со стороны британских политиков. В частности, Захарова сказала: ”1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила буквально следующее: "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн человек". Если кто-то может сказать, что такого заявления не было, мы только этому порадуемся. Но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было. Нормально?” Эта цитата встречается и в более ранних выступлениях и текстах российских политиков и чиновников: так, её приводит лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своей книге 2009 года ”Сталин и современность” (правда, там речь идёт уже не о 1991, а о 1982 годе). Не отстают и некоторые учёные: в 2004 году это высказывание приписал бывшему британскому премьеру Владимир Добреньков, декан социологического факультета МГУ.

О прошедшей в ноябре 1991 года конференции известно из заметок в двух американских газетах: The Houston Chronicle и The New York Times. В первой из них содержание речи Тэтчер изложено довольно полно: в основном она рассуждала о ситуации на Ближнем Востоке (незадолго до этого завершилась война в Персидском заливе). Про Советский Союз или Россию, если верить автору заметки, Тэтчер ничего не говорила. В статье The New York Times её выступлению уделено куда меньше внимания, однако журналист отмечает интересную деталь: на конференции в Хьюстоне было запланировано множество встреч с участием российской делегации в составе 50 человек. Сложно представить ситуацию, в которой Тэтчер действительно произнесла пассаж про 15 млн человек, но никто из этой делегации не возмутился в прессе или не оставил соответствующие воспоминания. Найти такие свидетельства нам не удалось. Присутствовавший на конференции автор заметки в The New York Times Мэттью Уолд сообщил Алексею Ковалёву, что ”точно не помнит, чтобы Тэтчер говорила что-либо подобное”.

Откуда же взялась эта цитата, да ещё и с довольно точными датировкой и местом, где Тэтчер её якобы произнесла? Самое раннее её упоминание, которое нам удалось обнаружить, — книга публициста Андрея Паршева ”Почему Россия не Америка”, которая вышла в 1999 году. В этом тексте есть такой фрагмент: ”В конце 80-х годов я услышал всего одну фразу, которая, пожалуй, привела к перевороту моих представлений об окружающем мире. Тогда я изучал английский язык, и как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М. Тэтчер по внешней политике. <…> Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив: "На территории СССР экономически оправдано проживание 15 млн человек". Я ещё раз прокрутил запись, может быть, хотя бы fifty ("пятьдесят")? Нет, точно fifteen — "пятнадцать", я не ослышался”.