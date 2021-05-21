В российской школе ученик напал с ножом на преподавателя

Учащийся лицея в Пермском крае напал на преподавателя, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

”Сегодня в городе Березники в Лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия”, — сообщили в ведомстве.

О том, что при нападении использовался нож, сообщает РБК Пермь со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. По его данным, пострадавшая — учительница физики.

Она была доставлена в больницу, пишет издание. Эту информацию РБК Пермь подтвердили в краевом министерстве здравоохранения и сообщили, что преподаватель находится в состоянии средней тяжести.

РБК направила запросы в Лицей № 1 города Березники и министерство образования и науки Пермского края.

Telegram-канал Baza сообщает, что учительница получила два ранения в шею. О том, что пострадавшая получила травмы шеи, также сообщает канал ”112”. По данным Baza, напавший на нее решил, что преподаватель занижала ему оценки.

Источник РБК Пермь сообщил, что последний звонок в школе, который должен был пройти 22 мая, отменен.

За последние годы в российских школах неоднократно фиксировали случаи нападения с холодным оружием. В апреле 2018 года ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в Башкирии напал с ножом на учителя и одноклассницу, пострадали четыре человека. В январе 2018 года в пермской школе ученик и его знакомый напали с ножами на учащихся четвертого класса, пострадали 14 учеников и учитель. В ноябре 2017 года в школе города Высоковска в Московской области ученик несколько раз ударил ножом одноклассника.

11 мая в школе № 175 в Казани произошло нападение с огнестрельным оружием. Бывший ученик школы Ильназ Галявиев расстрелял из гладкоствольного ружья учеников и учителей, всего погибли девять человек.