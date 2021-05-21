Итоги недели: полиция поймала 14 нелегальных строителей из Беларуси и Украины
18 мая были проверены в Пярнумаа 130 рабочих на шести строительных объектах. На одном из них обнаружено 10 незаконно работавших там граждан Украины. У мужчин отсутствовала регистрация в Департаменте полиции и погранохраны как краткосрочных работников. Так как все они прибыли в Эстонию недавно, то, по словам начальника отдела миграции Ляэнеской префектуры Марго Петерс, полиция ограничилась устным предупреждением.
На Хийумаа 19 мая были проверены 90 рабочих на двух стройках. Выявили четырех граждан Беларуси, работавших там без правовых оснований. Их работа не была надлежащим образом оформлена, нелегальные работники оштрафованы.
Полиция также проверила соблюдение правил борьбы с распространением коронавируса при пересечении границы. Было выявлено 24 иностранца, которые пересекали границу, не выполняя при этом требования по самоизоляции.