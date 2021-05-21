Итоги недели: полиция поймала 14 нелегальных строителей из Беларуси и Украины

18 мая были проверены в Пярнумаа 130 рабочих на шести строительных объектах. На одном из них обнаружено 10 незаконно работавших там граждан Украины. У мужчин отсутствовала регистрация в Департаменте полиции и погранохраны как краткосрочных работников. Так как все они прибыли в Эстонию недавно, то, по словам начальника отдела миграции Ляэнеской префектуры Марго Петерс, полиция ограничилась устным предупреждением.