НТВ показало фильм "Турист" о российских бойцах в ЦАР. BBC его посмотрел

Издание "Медуза" (признано в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), писало, что съемки мог оплатить известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Владимира Путина" и связывают с "ЧВК Вагнера".

В титрах фильма Пригожин никак не упоминается, создателем картины называется ООО "Паритет фильм". Эта фирма была зарегистрирована в Петербурге в начале февраля 2021 года. Кроме фильма о наемниках в ЦАР она параллельно снимает в аннексированном Крыму кино о событиях в Донбассе в 2014 году.

Сюжет



Сюжет картины довольно простой: накануне президентских выборов в ЦАР прилетает десяток российских военных инструкторов тренировать местную армию. Но бывший президент страны, подталкиваемый своими французскими советниками, решает захватить Банги, отправив на штурм две тысячи местных боевиков, которым должны помочь еще тысяча наемников из Руанды.

Российские наемники сначала не хотят вмешиваться в происходящее, подчеркивая, что они только инструкторы, но когда боевики вырезают целые деревни мирных жителей, а местные власти обращаются к ним за помощью, россиянам все же приходится встать на защиту столицы ЦАР.

Только прилетевших новичков, среди которых и главный герой — бывший полицейский, уволенный из органов за то, что он отпустил на свободу юношу, которому его коллеги подкинули наркотики — отсылают в отдаленную деревню, но именно по ней и решают ударить боевики, посчитав, что только одержав маленькую, но громкую победу над русскими, они гарантируют себе победу в войне.

Когда боевики нападают на деревню, то все военные ЦАР оставляют позиции и бегут, 11 русских обороняют базу. Только четверо местных военнослужащих, из которых одна девушка, остаются вместе с ними защищать позиции. Все местные военные погибают, девушка ранена, ее спасает главный герой, получая при этом пулю в легкие. Операция по его эвакуации проходит успешно и героя спасают.