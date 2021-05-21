Вакцинированная первой дозой женщина ищет номерок для второй: все перенаправляют и говорят, что ничего сделать не могут

При первом уколе было определено, что второй компонент она получит в середине июня, но тем временем выяснилось, что в предназначенное время она не может прийти на вакцинацию, пишет портал Geenius

Так как вторую дозу вакцины должно обеспечить то же медицинское учреждение, женщина связалась с Confido, где делала первый укол, и ей предложили прийти на вакцинацию на день раньше. Поскольку это время женщину не устроило, ее направили к семейному врачу с тем, чтобы тот подобрал бы ей подходящий вариант.

Семейный врач помочь женщине не смог, и она осталась в таком неопределенном положении.

Договор о вакцинации, подписанный между частным медучреждением и Больничной кассой предусматривает, что тот, кто делал первую дозу, должен обеспечить и вторую. По словам представителя Confido, имела место человеческая ошибке при предложении времени для вакцинации.

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