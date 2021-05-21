Умер и пролежал в квартире полгода: грустные истории об одинокой смерти

”Только недавно в Ласнамяэ произошел случай, когда тело нашли спустя как минимум полгода после смерти”, — вспоминает старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Хейки Таммисто. Многие жители многоквартирного дома на лето переехали за город, а к осени, когда они вернулись, запах уже рассеялся. Миновала зима, и только весной люди стали замечать, что пожилой хозяин одной квартиры куда-то пропал.

Квартирное товарищество обратилось в полицию за помощью, поскольку человек перестал предоставлять показания водомеров, хотя до этого делал это исправно. В остальном же ничего не могло указывать на неладное. Пенсия продолжала поступать на его счет в банке, счета оплачивались на основании постоянного платежного поручения, из знакомых его никто не искал.