21.05.2021, 10:13
ФОТО И ВИДЕО | Столкнулись две легковушки и грузовик, одного водителя доставили в больницу
Сегодня утром, в 7.45 в Вильянди на Таллиннской улице произошло ДТП с участием трех машин.
По предварительным данным, легковой автомобиль Škoda Superb въезжал в город со стороны Таллинна и не заметил остановившуюся перед ним машину Toyota. Škoda врезалась в Toyota сзади, в результате столкновения последнюю вынесло на встречную полосу движения, где в нее врезался шедший навстречу грузовик.
Всего в трех машинах находились четыре человека, в результате ДТП больше всего пострадал водитель Škoda, его доставили в больницу. Остальных медики осмотрели на месте, им госпитализация не потребовалась.