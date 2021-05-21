ФОТО И ВИДЕО | Столкнулись две легковушки и грузовик, одного водителя доставили в больницу

По предварительным данным, легковой автомобиль Škoda Superb въезжал в город со стороны Таллинна и не заметил остановившуюся перед ним машину Toyota. Škoda врезалась в Toyota сзади, в результате столкновения последнюю вынесло на встречную полосу движения, где в нее врезался шедший навстречу грузовик.