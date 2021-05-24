24.05.2021, 08:20
ВИДЕО | Теперь и в Таллинне: в объектив камеры попали поселившиеся в столице шакалы(12)
В объектив камеры таллиннской школы Vaba Waldorfkool в Эстонском музее под открытым небом попали шакалы, поселившиеся в столице. Они несколько дней подряд курсировали перед камерой и метили территорию.
Поначалу дети и их руководитель Хелен Арусоо подумали, что это две большие лисицы, но каково было их удивление, когда они поняли, что на запись попали шакалы!
Таллиннский зоолог Пеэп Мяннил поясняет, что благоприятной для шакалов делает таллинскую среду то, что здешнее побережье свободно от волков, а близость людей обеспечивает доступность пищи — шакалы всеядные.
Неделю назад камера начальной школы Вихасоо запечатлела шакалов в Национальном парке Лахемаа.