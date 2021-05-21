За сутки в Эстонии выявлено 226 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 79 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 53 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 59, в Тартумаа — 25, в Валгамаа — 16 и в Пярнумаа — 13 новых случаев заражения. В Ляэне-Вирумаа и Ляэнемаа прибавилось по шесть, в Пылвамаа — пять, в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по три, в Ярвамаа, Рапламаа и в Вырумаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У пяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 276,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,8%.

За сутки в больницах открыли 19 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждается 197 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 134 человека (68%).

За сутки ввели 14 732 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 423 637 людям, курс вакцинации завершен у 214 618 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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