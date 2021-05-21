За сутки в Эстонии выявлено 226 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 79 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 53 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 59, в Тартумаа — 25, в Валгамаа — 16 и в Пярнумаа — 13 новых случаев заражения. В Ляэне-Вирумаа и Ляэнемаа прибавилось по шесть, в Пылвамаа — пять, в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по три, в Ярвамаа, Рапламаа и в Вырумаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У пяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 276,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,8%.

По состоянию на утро 21 мая в больницах находится 197 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 28 пациентов, из которых на управляемом дыхании 19 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 19. Домой выписали 13 человек, одного человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 134 человека (68%).

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом — 72-летний мужчина, 74-летняя женщина, 90-летний мужчина и 97-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 239 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 690 историй болезни COVID-19 с 7 345 пациентами.

По состоянию на 21 мая выздоровело 120 149 человек. Из них история болезни 78 506 человек (65,3%) завершена, у 41 634 человек (34,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.