Карилайд: командующему Силами обороны надо сделать предупреждение или освободить от должности

"Я думаю, что он (Херем — ред.) сделал большую ошибку. Это момент, в который министру обороны Калле Лаанету следует вынести ему, как минимум, устное предупреждение, а если он (Херем — ред.) это не осознает, то правительство на самом деле могло бы освободить его от должности. Дестабилизировать таким образом общество в мирное время и давать сигналы, по которым еще не были проведены переговоры, создавать такую неразбериху — думаю, что это большая ошибка", — передает RusERR слова Карилайда, сказанные им в четверг в передаче "Esimene stuudio" на телеканале ETV.

"Эти сокращения можно продискутировать и сообщить о них общественности, когда наступит подходящий момент. По какой-то причине подведомственные учреждения решили действовать быстрее, чем следует", — добавил он.

Комментируя ситуацию с финансированием образования по интересам, Карилайд заявил, что центристы сделают все от них зависящее, чтобы финансирование детских кружков и факультативных занятий не сокращалось. Он также намекнул, что при составлении государственной бюджетной стратегии Центристская партия и Партия реформ договорились, что урезание расходов не должно коснуться людей:

"Я надеюсь, что министр обороны, премьер-министр и все правительство понимают, что полезно вернуться к той договоренности, которую заключили Центристская партия и Партия реформ, что урезание расходов не должно коснуться людей. И если мы хотим, чтобы обстановка в [правительственной] коалиции была хорошей, желательно придерживаться этой договоренности".