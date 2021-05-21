В Харьюмаа квадроцикл вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб на месте
В 23:23 поступило сообщение об аварии на 7 км шоссе Паункюла-Кирувере-Арду, где квадроцикл CAN-AM вылетел с дороги и перевернулся. Водитель погиб на месте.
"По предварительным данным, на 7 километре шоссе Паункюла - Кирувере - Арду на левом повороте ATV отклонился вправо и опрокинулся. Хотя мужчина носил защитный шлем, его травмы были настолько серьезными, что он погиб на месте происшествия", - сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Вейко Рандлане.
Полицейский добавил, что, к сожалению, не всегда шлем пожет помочь избежать худшего, и при управлении ATV нужно учитывать особенности этого транспортного средства.
"При выборе скорости нужно считаться с погодными условиями. На месте происшествия дорога была мокрая, а на мокрой трассе легко потерять управление любым транспортным средством. К тому же нужно помнить, что по сравнению с автомобилем люди в ATV защищены меньше", - добавил Рандлане.
Для выяснения всех обстоятельств аварии возбуждено уголовное дело.
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