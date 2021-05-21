ВИДЕО: Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте

1По ходу встречи россияне три раза вели в счете, но чехи трижды восстанавливали равновесие. Последний раз это случилось на 58-й минуте, когда они реализовали численное преимущество. Овертайма, казалось, не избежать, но точный бросок нападающего "Коламбуса" Михаила Григоренко принес российской команде победу.

Россия - Чехия 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

04:16 1:0 Бурдасов (большинство)

09:16 1:1 Флек

35:27 2:1 Швец-Роговой (меньшинство)

37:53 2:2 Врана

45:28 3:2 Барабанов

57:23 3:3 Кубалик (большинство)

59:41 4:3 Григоренко

ИИХФ забыла о санкциях

На чемпионате мира российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые утвердил Спортивный арбитражный суд, выступает без национального флага и гимна.

Команда Олимпийского комитета России - таково официальное название российской дружины в Риге. Однако официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) представляет команду Валерия Брагина в Риге под названием "Россия" и государственным российским флагом.

Германия разобралась с Италией

В параллельном поединке чемпионата мира Германия, как и ожидалось, разгромила Италию - 9:4 (2:2, 5:0, 2:2).

За несколько дней до чемпионата мира в итальянской команде произошла массовая вспышка коронавируса. В Ригу она прилетела без группы ведущих игроков и главного тренера. Впрочем, итальянцы могут быть спокойны за место в элитном дивизионе, поскольку никто из участников ЧМ-2021 никуда не вылетает.

Чемпионат стартовал без зрителей

Стартовые матчи чемпионата мира проходят без зрителей, но Сейм Латвии накануне открытия турнира обязал правительство разработать план допуска болельщиков на трибунах. Ожидается, что зрителей допустят на трибуны 27 мая. Билеты на матчи чемпионата мира будут стоить в районе 100 евро.