СЕГОДНЯ: Россия против Чехии. Кто выиграет матч открытия ЧМ-2021?

Последний раз на чемпионатах мира соперники встречались между собой в 2019 году. Тогда россияне выиграли поединок за бронзовые медали в серии буллитов (3:2) и в очередной раз оставили Чехию без наград. Медали чемпионата мира чешская команда последний раз брала 9 лет назад - в 2012 году она стала в Хельсинки бронзовым призером.