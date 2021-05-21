21.05.2021, 03:00
СЕГОДНЯ: Россия против Чехии. Кто выиграет матч открытия ЧМ-2021?
TASS
В стартовом матче чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет в Риге с Чехией (начало в 16:15).
Последний раз на чемпионатах мира соперники встречались между собой в 2019 году. Тогда россияне выиграли поединок за бронзовые медали в серии буллитов (3:2) и в очередной раз оставили Чехию без наград. Медали чемпионата мира чешская команда последний раз брала 9 лет назад - в 2012 году она стала в Хельсинки бронзовым призером.
В латвийской столице Чехия намерена прервать неприятную традицию. Самой сильной линией чешской команды считается атака, тогда как у россиян выделяется по именам оборона, которую укрепили 5 игроков НХЛ.
Неделю назад соперники встречались между собой в рамках Чешского этапа Евротура. Победу в Праге одержали хозяева льда - 4:0.