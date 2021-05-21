СЕГОДНЯ: Россия против Чехии. Кто выиграет матч открытия ЧМ-2021?

Последний раз на чемпионатах мира соперники встречались между собой в 2019 году. Тогда россияне выиграли поединок за бронзовые медали в серии буллитов (3:2) и в очередной раз оставили Чехию без наград. Медали чемпионата мира чешская команда последний раз брала 9 лет назад - в 2012 году она стала в Хельсинки бронзовым призером.

В латвийской столице Чехия намерена прервать неприятную традицию. Самой сильной линией чешской команды считается атака, тогда как у россиян выделяется по именам оборона, которую укрепили 5 игроков НХЛ.

Неделю назад соперники встречались между собой в рамках Чешского этапа Евротура. Победу в Праге одержали хозяева льда - 4:0.

В параллельном поединке чемпионата мира Германия сыграет с Италией. За несколько дней до чемпионата мира в итальянской команде произошла массовая вспышка коронавируса, из-за которой в Ригу она прилетела без группы ведущих игроков и главного тренера. Впрочем, итальянцы могут быть спокойны за место в элитном дивизионе, поскольку никто из участников ЧМ-2021 никуда не вылетает.