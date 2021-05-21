Расписание чемпионата мира по хоккею в Риге
Формула проведения ЧМ-2021 осталась неизменной. На первом этапе команды будут выяснять отношения в двух групповых турнирах. Борьбу за медали в плей-офф продолжат четыре лучшие команды из каждой группы.
Большинство фаворитов чемпионата мира не сумели собрать в Риге оптимальные составы. Раньше многие игроки, выступающие в НХЛ, отказ от выступления на чемпионате мира объясняли травмами и усталостью. Теперь к ним добавилась еще одна причина - сложная эпидемиологическая ситуация. Чемпионский титул в Риге будет защищать сборная Финляндии.
Группа А: Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Дания, Словакия, Беларусь, Великобритания.
Группа В: Финляндия, Канада, США, Латвия, Германия, Норвегия, Казахстан, Италия.
Матчи чемпионата мира по хоккею транслирует в Эстонии телеканал ETV+. Часть игр будет доступна для просмотра на портале Rus.ERR.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
21 мая (пятница)
А Россия - Чехия 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
В Германия - Италия 9:4 (2:2, 5:0, 2:2)
А Беларусь - Словакия 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
В Канада - Латвия 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
22 мая (суббота)
12:15 А Дания - Швеция
12:15 В Норвегия - Германия
16:15 А Великобритания - Россия
16:15 В Финляндия - США
20:15 А Чехия - Швейцария
20:15 В Латвия - Казахстан
23 мая (воскресенье)
12:15 А Великобритания - Словакия
12:15 В Норвегия - Италия
16:15 А Швеция - Беларусь
16:15 В Казахстан - Финляндия
20:15 А Дания - Швейцария
20:15 В Канада - США
24 мая (понедельник)
16:15 А Словакия - Россия
16:15 В Латвия - Италия
20:15 А Чехия - Беларусь
20:15 В Германия - Канада
25 мая (вторник)
16:15 А Великобритания - Дания
16:15 В США - Казахстан
20:15 А Швейцария - Швеция
20:15 В Финляндия - Норвегия
26 мая (среда)
16:15 А Россия - Дания
16:15 В Казахстан - Германия
20:15 А Беларусь - Великобритания
20:15 В Канада - Норвегия
27 мая (четверг)
16:15 А Швейцария - Словакия
16:15 В США - Латвия
20:15 А Швеция - Чехия
20:15 В Финляндия - Италия
28 мая (пятница)
16:15 А Швеция - Великобритания
16:15 В Казахстан - Канада
20:15 А Дания - Беларусь
20:15 В Латвия - Норвегия
29 мая (суббота)
12:15 А Чехия - Великобритания
12:15 В Италия - Казахстан
16:15 А Швейцария - Россия
16:15 В Норвегия - США
20:15 А Словакия - Дания
20:15 В Германия - Финляндия
30 мая (воскресенье)
16:15 А Беларусь - Швейцария
16:15 В Италия - Канада
20:15 А Швеция - Словакия
20:15 В Финляндия - Латвия
31 мая (понедельник)
16:15 А Чехия - Дания
16:15 В США - Германия
20:15 А Россия - Швеция
20:15 В Норвегия - Казахстан
1 июня (вторник)
12:15 А Швейцария - Великобритания
12:15 В Канада - Финляндия
16:15 А Словакия - Чехия
16:15 В Италия - США
20:15 А Россия - Беларусь
20:15 В Германия - Латвия
Четвертьфиналы чемпионата мира состоятся 3 июня, полуфинальные поединки пройдут 5 июня, победитель чемпионата мира станет известен 6 июня.