Хоккей
21.05.2021, 01:30

Не пропустите! Расписание чемпионата мира по хоккею в Риге

 
Rootsi hokikoondis
Rootsi hokikoondis
AFP
21 мая в Риге начинается чемпионат мира по хоккею. Борьбу за медали мирового первенства будут вести в латвийской столице 16 команд.

Формула проведения ЧМ-2021 осталась неизменной. На первом этапе команды будут выяснять отношения в двух групповых турнирах. Борьбу за медали в плей-офф продолжат четыре лучшие команды из каждой группы.

Группа А: Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Дания, Словакия, Беларусь, Великобритания.

Группа В: Финляндия, Канада, США, Латвия, Германия, Казахстан, Италия.

Матчи чемпионата мира по хоккею будет транслировать в Эстонии телеканал ETV+. Часть игр будет доступна для просмотра на портале Rus.ERR.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
21 мая (пятница)
16:15 А Россия - Чехия
16:15 В Германия - Италия
20:15 А Беларусь - Словакия
20:15 В Канада - Латвия

22 мая (суббота)
12:15 А Дания - Швеция
12:15 В Норвегия - Германия
16:15 А Великобритания - Россия
16:15 В Финляндия - США
20:15 А Чехия - Швейцария
20:15 В Латвия - Казахстан

23 мая (воскресенье)
12:15 А Великобритания - Словакия
12:15 В Норвегия - Италия
16:15 А Швеция - Беларусь
16:15 В Казахстан - Финляндия
20:15 А Дания - Швейцария
20:15 В Канада - США

24 мая (понедельник)
16:15 А Словакия - Россия
16:15 В Латвия - Италия
20:15 А Чехия - Беларусь
20:15 В Германия - Канада

25 мая (вторник)
16:15 А Великобритания - Дания
16:15 В США - Казахстан
20:15 А Швейцария - Швеция
20:15 В Финляндия - Норвегия

26 мая (среда)
16:15 А Россия - Дания
16:15 В Казахстан - Германия
20:15 А Беларусь - Великобритания
20:15 В Канада - Норвегия

27 мая (четверг)
16:15 А Швейцария - Словакия
16:15 В США - Латвия
20:15 А Швеция - Чехия
20:15 В Финляндия - Италия

28 мая (пятница)
16:15 А Швеция - Великобритания
16:15 В Казахстан - Канада
20:15 А Дания - Беларусь
20:15 В Латвия - Норвегия

29 мая (суббота)
12:15 А Чехия - Великобритания
12:15 В Италия - Казахстан
16:15 А Швейцария - Россия
16:15 В Норвегия - США
20:15 А Словакия - Дания
20:15 В Германия - Финляндия

30 мая (воскресенье)
16:15 А Беларусь - Швейцария
16:15 В Италия - Канада
20:15 А Швеция - Словакия
20:15 В Финляндия - Латвия

31 мая (понедельник)
16:15 А Чехия - Дания
16:15 В США - Германия
20:15 А Россия - Швеция
20:15 В Норвегия - Казахстан

1 июня (вторник)
12:15 А Швейцария - Великобритания
12:15 В Канада - Финляндия
16:15 А Словакия - Чехия
16:15 В Италия - США
20:15 А Россия - Беларусь
20:15 В Германия - Латвия

Четвертьфиналы чемпионата мира состоятся 3 июня, полуфинальные поединки пройдут 5 июня, победитель чемпионата мира станет известен 6 июня.

Оставить комментарий Читать комментарии