Не пропустите! Расписание чемпионата мира по хоккею в Риге

Формула проведения ЧМ-2021 осталась неизменной. На первом этапе команды будут выяснять отношения в двух групповых турнирах. Борьбу за медали в плей-офф продолжат четыре лучшие команды из каждой группы.

Группа А: Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Дания, Словакия, Беларусь, Великобритания.

Группа В: Финляндия, Канада, США, Латвия, Германия, Казахстан, Италия.

Матчи чемпионата мира по хоккею будет транслировать в Эстонии телеканал ETV+. Часть игр будет доступна для просмотра на портале Rus.ERR.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

21 мая (пятница)

16:15 А Россия - Чехия

16:15 В Германия - Италия

20:15 А Беларусь - Словакия

20:15 В Канада - Латвия

22 мая (суббота)

12:15 А Дания - Швеция

12:15 В Норвегия - Германия

16:15 А Великобритания - Россия

16:15 В Финляндия - США

20:15 А Чехия - Швейцария

20:15 В Латвия - Казахстан

23 мая (воскресенье)

12:15 А Великобритания - Словакия

12:15 В Норвегия - Италия

16:15 А Швеция - Беларусь

16:15 В Казахстан - Финляндия

20:15 А Дания - Швейцария

20:15 В Канада - США

24 мая (понедельник)

16:15 А Словакия - Россия

16:15 В Латвия - Италия

20:15 А Чехия - Беларусь

20:15 В Германия - Канада

25 мая (вторник)

16:15 А Великобритания - Дания

16:15 В США - Казахстан

20:15 А Швейцария - Швеция

20:15 В Финляндия - Норвегия

26 мая (среда)

16:15 А Россия - Дания

16:15 В Казахстан - Германия

20:15 А Беларусь - Великобритания

20:15 В Канада - Норвегия

27 мая (четверг)

16:15 А Швейцария - Словакия

16:15 В США - Латвия

20:15 А Швеция - Чехия

20:15 В Финляндия - Италия

28 мая (пятница)

16:15 А Швеция - Великобритания

16:15 В Казахстан - Канада

20:15 А Дания - Беларусь

20:15 В Латвия - Норвегия

29 мая (суббота)

12:15 А Чехия - Великобритания

12:15 В Италия - Казахстан

16:15 А Швейцария - Россия

16:15 В Норвегия - США

20:15 А Словакия - Дания

20:15 В Германия - Финляндия

30 мая (воскресенье)

16:15 А Беларусь - Швейцария

16:15 В Италия - Канада

20:15 А Швеция - Словакия

20:15 В Финляндия - Латвия