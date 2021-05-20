20.05.2021, 21:20
ВИДЕО | "Уступи дорогу"? Машины Сил обороны Эстонии игнорируют правила на круговом перекрестке
Читатель Delfi поделился записью с видеорегистратора, на которой ясно видно, как два автомобиля Сил обороны Эстонии игнорируют в Тарту на перекрестке Рийа дорожный знак "уступи дорогу". Как выяснилось, речь идет о военных Батальона логистики. Военная полиция провела с водителями беседу, они признали свою ошибку и пообещали впредь быть более внимательными..
По словам старшего инспектора Тартуского отделения полиции Тайво Роси, мы имеем дело с очень часто встречающейся ошибкой, что отражает и статистика дорожных аварий. "За год на кругу Рийа происходит за сотню различных ДТП, в том числе и такого характера, как показано на видеозаписи", — сказал Роси.
Роси сообщил, что опасные ситуации происходят на этом перекрестке в среднем по несколько раз в час. "Водители торопятся, не следят за рядами и разметкой — с какого ряда и куда разрешено поворачивать", — поясняет полицейский.
"К счастью, в данной ситуации скорость машины, которая использовала регистратор, была невысокая, водитель сумел среагировать адекватнотво возникшей ситуации и избежать ДТП", — добавил Роси.