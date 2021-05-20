ВИДЕО | "Уступи дорогу"? Машины Сил обороны Эстонии игнорируют правила на круговом перекрестке

По словам старшего инспектора Тартуского отделения полиции Тайво Роси, мы имеем дело с очень часто встречающейся ошибкой, что отражает и статистика дорожных аварий. "За год на кругу Рийа происходит за сотню различных ДТП, в том числе и такого характера, как показано на видеозаписи", — сказал Роси.

Роси сообщил, что опасные ситуации происходят на этом перекрестке в среднем по несколько раз в час. "Водители торопятся, не следят за рядами и разметкой — с какого ряда и куда разрешено поворачивать", — поясняет полицейский.

"К счастью, в данной ситуации скорость машины, которая использовала регистратор, была невысокая, водитель сумел среагировать адекватнотво возникшей ситуации и избежать ДТП", — добавил Роси.