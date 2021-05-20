Новости Эстонии
20.05.2021, 19:58

Правительство решило смягчить ограничения для сферы образования по интересам

 
Õpetaja kodus viibivatele õpilastele tundi andmas
Õpetaja kodus viibivatele õpilastele tundi andmas
Foto: Andres Putting
Правительство сегодня принципиально одобрило предложение министра образования и науки Лийны Керсна смягчить ограничения для сферы образования по интересам так, чтобы с 24 мая в помещениях можно было проводить экзамены и консультации. В значительной степени поправка касается музыкальных школ, которые должны проводить выпускные и вступительные экзамены.

”Как во время консультаций, так и экзаменов необходимо соблюдать все меры предосторожности: носить маски, придерживаться дистанции, организовывать учебную работу, рассредоточив учеников по помещению, проветривать комнаты, — делать все для того, чтобы не дать вирусу распространиться”, — сказала министр Керсна.

Проводя образовательные занятия по интересам в помещениях, необходимо обеспечить, чтобы все, кто достиг возраста 12 лет, носили маски. Маску не нужно носить в том случае, если это противопоказано по состоянию здоровья, невозможно в силу особенностей деятельности или иных уважительных причин.

Предложение смягчить ограничения для образования по интересам поддержал также консультирующий правительство ученый совет.

Правительство приняло сегодня принципиальное решение и планирует одобрить соответствующее распоряжение завтра.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee.

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