Правительство решило смягчить ограничения для сферы образования по интересам

”Как во время консультаций, так и экзаменов необходимо соблюдать все меры предосторожности: носить маски, придерживаться дистанции, организовывать учебную работу, рассредоточив учеников по помещению, проветривать комнаты, — делать все для того, чтобы не дать вирусу распространиться”, — сказала министр Керсна.

Проводя образовательные занятия по интересам в помещениях, необходимо обеспечить, чтобы все, кто достиг возраста 12 лет, носили маски. Маску не нужно носить в том случае, если это противопоказано по состоянию здоровья, невозможно в силу особенностей деятельности или иных уважительных причин.

Предложение смягчить ограничения для образования по интересам поддержал также консультирующий правительство ученый совет.

Правительство приняло сегодня принципиальное решение и планирует одобрить соответствующее распоряжение завтра.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee.

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