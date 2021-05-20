ФОТО и ВИДЕО DELFI С МЕСТА ДТП | У "Стокманна" произошла серьезная авария с участием фургона и легковушки. Пострадали двое

Столкнулись автомобили Toyota Hilux и фургон Renault Master.

В аварии пострадали два человека. Скорая помощь доставила 15-летнего подростка с травмами в больницу. 26-летнего водителя грузового фургона медики осмотрели на месте, ему госпитализация не потребовалась.

Участник аварии — водитель черного Nissan рассказал о том, что произошло. Мужчина стоял на перекрестке. Водитель белого фургона Reno фирмы Venipak ехал по улице Йыэ (это уточняется) и поворачивал налево на Тартуское шоссе. Он хотел "проскочить".

"Я ждал зеленого светофора. Загорелся зеленый и я выехал на перекресток, как вдруг — я даже не видел — машина в-у-ух. Скорость ее была очень большой", — рассказал водитель черного Nissan.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В районе перекрестка Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа образовались большие пробки. Полиция рекомендует водителям по возможности выбирать обходные пути.