Борис Шипунов: ждем открытия границ! Во всех смыслах (продолжение)
Сделать БФЛ самоокупаемой и помочь клубам в ней играющим - замечательная идея. Желаю удачи.
Это очень длинный путь. Это не значит, что у меня за углом чемодан с деньгами, и я сейчас поеду их клубам раздавать.
Это как канал Betsafe Прибалтика, даже если ты снимаешь что-то очень хорошее, нужно, чтобы прошло много времени, чтобы получить аудиторию.
Что тогда футбольному союзу не нравится в вашем проекте? Почему не получается договориться?
Мы наверное находимся на разных берегах, к сожалению. Самый главный тезис, который я бы хотел озвучить: ни один руководитель вида спорта не может произносить такой термин, как «развитие», не имея специалистов в этом самом виде спорта. Это же нонсенс, что в Эстонии за 15 лет не появилось ни одного футзального тренера.
Хорошо, в футболе есть обучение тренеров на различные категории. В нашем футзале вообще нет этого всего?
Нет.
То есть если клуб хочет нанять тренера, то человек сам начинает обучаться, или нужно привозить из-за рубежа?
Настало время для того, чтобы расставить точки над i. У нас нет обученных тренеров, у которых есть сертификат о футзальном образовании. Которые способны подготовить конкурентоспособных игроков не только на рынке эстонского футзала, но и на международном уровне. Я бы привел такой пример: мы хотим выучить китайский язык, берем самоучитель китайского языка и разговариваем между собой. Мы научимся чему-то, будем говорить по учебнику. Но когда приедем в Китай, нам скажут, вы о чем вообще? Это китайский? И послушав их, мы поймем, какой он – китайский язык. Так и с нашим футзалом. Да, мы делали что-то. Бывший тренер «Аугура» Марк Ларге сам поехал и получил лицензию «В» УЕФА, обучался в Финляндии, он стал первым и единственным тренером в Эстонии, получившим квалификацию футзального специалиста.
А тренер сборной у нас квалифицированный?
Саморазвитие, участие в каких-то диалогах, я так подозреваю.
То есть он не сертифицирован?
Нет у нашего футбольного союза такого направления мысли. Откройте программу развития эстонского футбола, там даже слова футзал нет. В 2016 году дописали три предложения: надо создать систему подготовки тренеров, продолжать развивать структуру проведения лиг чемпионата Эстонии и создать предпосылки к строительству спортивного комплекса. Вот эти три строчки были записаны. Закончился 2020 год, ни первого, ни второго, ни третьего все еще нет.
Ты же член футзальной комиссии в футбольном союзе, и ты не понимаешь, что футбольный союз делает на благо футзала?
Все, что делает Эстонский Футбольный Союз– не идет на благо футзалу. Говорю об этом открыто. Это не развитие. В 2006 году в первом сезоне у нас было 24 команды, сейчас их гораздо меньше.
Не могу это состыковать, ты ведь должен участвовать в этом процессе, у тебя должна быть какая-то роль.
Конечно. Я начинаю высказываться, но то, что я слышу в ответ не выдерживает никакой критики ни с точки зрения морали, ни с точки зрения этики. Да и юридически это не имеет под собой никакой почвы.
Приведи какой-нибудь пример.
Мне легко могут сказать: «Борис, о чем ты вообще говоришь? Ты трезвый?» А я спрашиваю, где нам тренироваться. Это нормально? Вот такой у нас диалог.
Что еще нужно футзалу? Чтобы сейчас начинать чего-то добиваться.
Вчера еще надо было. Футзал должен быть неотъемлемой частью стратегии развития футбола в Эстонии.