Борис Шипунов: ждем открытия границ! Во всех смыслах (продолжение)

Сделать БФЛ самоокупаемой и помочь клубам в ней играющим - замечательная идея. Желаю удачи.

Это очень длинный путь. Это не значит, что у меня за углом чемодан с деньгами, и я сейчас поеду их клубам раздавать.

Это как канал Betsafe Прибалтика, даже если ты снимаешь что-то очень хорошее, нужно, чтобы прошло много времени, чтобы получить аудиторию.

Что тогда футбольному союзу не нравится в вашем проекте? Почему не получается договориться?

Мы наверное находимся на разных берегах, к сожалению. Самый главный тезис, который я бы хотел озвучить: ни один руководитель вида спорта не может произносить такой термин, как «развитие», не имея специалистов в этом самом виде спорта. Это же нонсенс, что в Эстонии за 15 лет не появилось ни одного футзального тренера.

Хорошо, в футболе есть обучение тренеров на различные категории. В нашем футзале вообще нет этого всего?

Нет.

То есть если клуб хочет нанять тренера, то человек сам начинает обучаться, или нужно привозить из-за рубежа?

Настало время для того, чтобы расставить точки над i. У нас нет обученных тренеров, у которых есть сертификат о футзальном образовании. Которые способны подготовить конкурентоспособных игроков не только на рынке эстонского футзала, но и на международном уровне. Я бы привел такой пример: мы хотим выучить китайский язык, берем самоучитель китайского языка и разговариваем между собой. Мы научимся чему-то, будем говорить по учебнику. Но когда приедем в Китай, нам скажут, вы о чем вообще? Это китайский? И послушав их, мы поймем, какой он – китайский язык. Так и с нашим футзалом. Да, мы делали что-то. Бывший тренер «Аугура» Марк Ларге сам поехал и получил лицензию «В» УЕФА, обучался в Финляндии, он стал первым и единственным тренером в Эстонии, получившим квалификацию футзального специалиста.

А тренер сборной у нас квалифицированный?

Саморазвитие, участие в каких-то диалогах, я так подозреваю.

То есть он не сертифицирован?