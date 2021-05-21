То, что будет после Путина, будет лучше Путина — это миф. Радикальный отчет Chatham House

Политика Запада по взаимодействию с Россией терпит неудачу, если она основана на представлении о том, что на определенном уровне интересы России и Запада должны совпадать. Стремление к нормализации отношений без устранения основных причин разногласий только ухудшает положение. Российские цели и понимание отношений между государствами несовместимы с тем, что западные государства и общества считают приемлемым. Признание того, что западные и российские ценности и интересы несовместимы, и корректировка с учетом этой реальности — ключ к управлению этими конфликтами и противоречиями.

Запад — это сообщество с общими интересами и ценностями. Расширение НАТО и ЕС было обусловлено именно этим. В то время как Россия стремится навязать "крепкое добрососедство" другим государствам, хотят они того или нет, и считает "сферу привилегированных интересов" правом. Споры по поводу западных военных интервенций несравнимы с двуличностью, отсутствием дипломатии и полным игнорированием договоров, которые предшествовали вторжению России в Грузию и Украину.

В основе анализа, отмечают они, лежит важный аргумент о том, что, вопреки желанию многих евроатлантических политиков, у России мало шансов стать более конструктивным партнером западных правительств в обозримом будущем.

В отчете анализируются 16 наиболее распространенных мифов и заблуждений, которые формируют современное западное мышление о России . Он объясняет их пагубное влияние на разработку и реализацию политики Запада и указывает на необходимость критического пересмотра отдельных позиций для обеспечения более рациональных и эффективных ответов на действия России, поясняют эксперты.

Российские лидеры выступают за общеконтинентальную систему европейской безопасности, которая заменила бы существующие евроатлантические структуры, особенно НАТО. Это предложение проблематично: оно игнорирует фундаментальные разногласия между Россией и западными странами по вопросу суверенитета. Россия хочет для себя привилегий "великой державы", ограничения суверенитета соседних стран и соглашения о том, что государства не должны подвергаться критике, если они ведут свои внутренние дела таким образом, который несовместим с ценностями демократии, прав человека и верховенства закона. Эта точка зрения вступает в противоречие с основными западными интересами и ценностями.

Евроатлантические политики могут не признавать это, но естественное состояние Москвы — конфронтация с Западом. Ключевой особенностью конфликта является использование нетрадиционных враждебных мер, которые остаются выше порога приемлемой деятельности в мирное время, но ниже порога ведения войны. Кремль стремится подорвать интересы Запада с помощью хорошо зарекомендовавшего себя инструментария, такого как вмешательство в выборы, целенаправленные санкционированные государством убийства и информационная война.

Вопреки нарративам о предательстве, культивируемым сегодня Россией, Советскому Союзу никогда не предлагали формальных гарантий в отношении расширения НАТО после 1990 года. Москва просто искажает историю, чтобы сохранить внутренний антизападный консенсус. В 1990 году, когда Михаил Горбачев согласился на включение объединенной Германии в НАТО, он не просил и не получал никаких формальных гарантий того, что не будет дальнейшего расширения НАТО за пределы территории объединенной Германии. Роспуск Варшавского договора и распад СССР изменили ситуацию с безопасностью в Европе. Новые лидеры России не ставят под сомнение принцип, согласно которому страны Европы могут самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности. Аналогичным образом, в Основополагающем акте Россия-НАТО, подписанном в 1997 году, признается "неотъемлемое право" всех государств "выбирать средства для обеспечения своей собственной безопасности".

Миф 6: Мы должны улучшить отношения с Россией, даже без уступок с ее стороны, поскольку это слишком важно



Этот миф основан на предпосылке, что геополитический вес, взаимные экономические интересы и компенсации за проигрыш в холодной войне являются главными императивами для успешной перезагрузки отношений с Россией. Если не считать глубокой этической двусмысленности, которую подразумевает такая тактика, договоренность просто не сработает. Усилия в областях кибербезопасности, Ближнего Востока и Северной Африки провалились из-за нелиберального подхода России к каждому из этих вопросов.

Миф 7: Россия имеет право на оборонительный периметр — сферу привилегированных интересов, включающую территорию других государств



Идея о том, что Россия должна иметь право на исключительную сферу влияния в других государствах, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, весьма проблематична. Это несовместимо с провозглашаемыми евроатлантическими ценностями в отношении суверенитета государств и права на самоопределение. Это наносит ущерб геополитическому порядку и международной безопасности, поскольку неявно дает разрешение России на территориальную агрессию, аннексию, даже прямую войну. Это фактически дает России право доминировать в соседних государствах и нарушать их территориальную целостность.

Миф 8: Мы должны вбить клин между Россией и Китаем, чтобы помешать их способности действовать в тандеме против интересов Запада