Госсекретарь не видит в расходах Ратаса коррупции. Глава комиссии Рийгикогу считает по-другому

По словам председателя специальной комиссии Эдуарда Одинца, услышанные разъяснения наводят на мысль, что мы можем иметь дело с коррупцией. У многих расходов отсутствовали конкретные объяснения — кому и для чего именно были сделаны подарки. ”Нам объяснили, что роль Государственной канцелярии — обслуживать премьер-министра и что ставить под сомнение его запросы — не принято, — рассказал Одинец об услышанном на заседании. — Таким образом, подтверждались и те подарки и счета, в отношении которых не было точно известно, кому и с какой целью они были сделаны”.

По словам Одинца, в дальнейшем следует стремиться к большей прозрачности в использовании публичных средств. Также стоит придерживаться рекомендаций ГРЕКО и информировать министров и политических советников при вступлении на должность о принципах честности и этики. Стоит проводить с ними конфиденциальные консультации на эту же тему.

По словам члена комиссии Марко Шорина, в компетенции комиссии оценить, есть ли что-либо коррупционное в действиях государственного чиновника.

”Полученные сегодня ответы были исчерпывающими. По заверению государственного секретаря, в действиях бывшего премьер-министра нет ничего коррупционного и все его действия были правомерными. Работник службы протокола также отметил, что опубликованная в СМИ информация об использовании в личных целях корзин с едой не отвечает действительности. Подарки и крендели, преподнесенные премьер-министром — это норма”, – сказал Шорин.

По его словам, для того, чтобы специальная комиссия смогла внести больше ясности, необходимо обратить внимание на деятельность всех высших должностных лиц. По его мнению, было бы разумно проанализировать предложения MTÜ Korruptsioonivaba Eesti — стоит ли ввести нормы в отношении расходов, связанных с работой высших должностных лиц.