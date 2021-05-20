Глава европейского департамента ВОЗ: все одобренные вакцины эффективны в борьбе против новых штаммов

”Сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и грядущей неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность, отменять заграничные поездки или дважды думать перед тем, как их совершать”, — сказал Ханс Клюге, добавив, что ”очаги с повышенной опасностью заражения” на континенте могут распространиться очень быстро.

На еженедельной пресс-конференции Клюге отметил, что имеющий более высокую способность к распространению так называемый ”индийский штамм” в настоящее время выявлен как минимум в 26 из 53 стран Европейского региона.

Вместе с тем он подтвердил, что одобренные вакцины эффективно борются и с новыми штаммами.

”Все штаммы вируса COVID-19, которые появились на данный момент, действительно реагируют на доступные одобренные вакцины”, — сказал Клюге и напомнил, что в борьбе со всеми штаммами COVID-19 помогают те же способы сохранения общественного здравоохранения и социальные меры, которые использовались до сих пор.

Пока только 23% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 11% людей получили обе дозы, поэтому Клюге предупредил граждан о необходимости продолжать проявлять осторожность.

”Вакцины — это свет в конце тоннеля, но он не должен нас ослеплять”, — подчеркнул он.

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