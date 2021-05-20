Освобождение вакцинированных от обязанности уходить на карантин продлено до года(27)
Правительство приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется, однако для вакцинированных от коронавируса освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим будет продлено с полугода до года. С полугода до года продлится также освобождение от самоизоляции при пересечении границы.
Требования к вакцинированному и переболевшему COVID-19
В соответствии с принципиальным решением правительства, человек, вакцинированный от COVID-19, на целый год получит освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим. Отсчет времени начинается с момента завершения курса вакцинации.
Для людей, переболевших COVID-19, продолжит действовать освобождение от карантина прежним сроком на полгода, считая с момента, когда человек выздоровел или врач признал его незаразным.
В остальном карантинные правила остались прежними.
Правительство приняло сегодня принципиальное решение, соответствующее распоряжение планируется принять на следующей неделе.
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