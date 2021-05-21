21.05.2021, 13:10
ФОТО | Просьба не беспокоить: в самом центре Таллинна уточка высиживает птенцов(4)
Foto: Kiur Kaasik
В самом центре Таллинна, у кафе Reval Cafe на улице Мюйривахе в уличной вазе для цветов устроилась для высиживания птенцов уточка, которую просят не тревожить.
По словам работников Reval Cafe, утку заметили около заведения примерно 25 апреля. Людей она не боится , иногда отправляется поплавать в находящийся поблизости фонтан.
Несмотря на это, сотрудники кафе просят близко к уточке не подходить, особенно сейчас, когда она стала высиживать птенцов. Работники сообщили о птице защитникам животных и иногда подкармливают его.
Наведался к уточке и фотограф Delfi.