20.05.2021, 20:00
Зайцев и Зирк в ТОП-10 чемпионата Европы по плаванию
Foto: Taavi Sepp
На чемпионате Европы по плаванию в Будапеште определились очередные финалисты. Рекордсменам Эстонии Крегору Зирку и Даниэлю Зайцев не хватило сотых секунды, чтобы пробиться в финал
На дистанции 200 метров вольным стилем Зирк показал 10-й результат - 1.47,16. От выхода в финал его отделили 0,08 секунды. Лучшее время в полуфинале у россиянина Мартина Малютина - 1.45,60.
23-летний Зайцев на дистанции 50 метров баттерфляем занял в полуфинале 9-е место - 23,39. До выхода в финал ему не хватило 0,03 секунды. Лучшее время в полуфинале показал чемпион мира Андрей Говоров (Украина) - 22,97.