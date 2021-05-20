Зайцев и Зирк в ТОП-10 чемпионата Европы по плаванию

На дистанции 200 метров вольным стилем Зирк показал 10-й результат - 1.47,16. От выхода в финал его отделили 0,08 секунды. Лучшее время в полуфинале у россиянина Мартина Малютина - 1.45,60.

23-летний Зайцев на дистанции 50 метров баттерфляем занял в полуфинале 9-е место - 23,39. До выхода в финал ему не хватило 0,03 секунды. Лучшее время в полуфинале показал чемпион мира Андрей Говоров (Украина) - 22,97.