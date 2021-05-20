20.05.2021, 16:15
Зайцев и Зирк пробились в полуфинал чемпионата Европы по плаванию
Foto: Taavi Sepp
На чемпионате Европы по плаванию в Будапеште успешно выступили в предварительных заплывах рекордсмены Эстонии Даниэль Зайцев и Крегор Зирк.
На дистанции 200 метров вольным стилем Зирк показал 12-й результат . 1.47,78. Лучшее время у россиянина Мартина Малютина - 1.46,30. Полуфинальный заплыв начнется в 19.20.
В вечерней сессии выступит также Зайцев, который на дистанции 50 метров баттерфляем Зайцев показал 15-й результат - 23,55. Полуфинал состоится в 19:41.