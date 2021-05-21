ФОТО: Тянак в тройке лидеров на Ралли Португалии

В утренней сессии первого дня ралли эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") выиграл стартовый заезд и дважды был вторым, уступив партнеру по команде Дани Сордо. Испанский гонщик захватил лидерство. Тянак идет вторым (+3,2), опережая другого партнера по команде бельгийца Тьерри Невилля (+5,6).

После трех этапов в общем зачете чемпионата мира лидирует француз Себастьен Ожье ("Тойота") - 61 очко. Эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") занимает четвертое место - 40 очков. Его опережают партнер по команде Тьерри Невилль - у бельгийца 53 очка, а также британский гонщик "Тойоты" Элфин Эванс - 51.