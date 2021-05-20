ФОТО: Тянак начинает португальский этап чемпионата мира
После трех этапов в общем зачете чемпионата мира лидирует француз Себастьен Ожье ("Тойота") - 61 очко. Эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") занимает четвертое место - 40 очков. Его опережают партнер по команде Тьерри Невилль - у бельгийца 53 очка, а также британский гонщик "Тойоты" Элфин Эванс - 51.
По традиции за сутки до начала ралли состоялись тестовые заезды. Лучшее время на шейкдауне показал Эванс. Тянак на дистанции 4,6 км был вторым, уступив британцу лишь 0,2 секунды.
Расписание Ралли Португалии
21 мая (пятница)
10:08 СУ1 12,35 км
11:08 СУ2 19,51 км
12:08 СУ3 18,82 км
14:31 СУ4 12,35 км
15:31 СУ5 19,51 км
16:38 СУ6 18,82 км
18:05 СУ7 18,16 км
21:03 СУ8 3,36 км
22 мая (суббота)
10:08 СУ9 20,64 км
11:08 СУ10 22,37 км
12:24 СУ11 37,92 км
16:38 СУ12 20,64 км
17:38 СУ13 22,37 км
18:54 СУ14 37,92 км
21:03 СУ15 3,3 км
23 мая (воскресенье)
09:08 СУ16 9,18 км
09:53 СУ17 8,75 км
10:38 СУ18 11,18 км
12:04 СУ19 9,18 км
14:18 СУ20 бонусный заезд