ФОТО: Тянак начинает португальский этап чемпионата мира

После трех этапов в общем зачете чемпионата мира лидирует француз Себастьен Ожье ("Тойота") - 61 очко. Эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") занимает четвертое место - 40 очков. Его опережают партнер по команде Тьерри Невилль - у бельгийца 53 очка, а также британский гонщик "Тойоты" Элфин Эванс - 51.

По традиции за сутки до начала ралли состоялись тестовые заезды. Лучшее время на шейкдауне показал Эванс. Тянак на дистанции 4,6 км был вторым, уступив британцу лишь 0,2 секунды.