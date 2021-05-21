ФОТО: Отт Тянак лидирует на Ралли Португалии
В утренней сессии первого дня ралли эстонский раллист Отт Тянак выиграл стартовый заезд и дважды был вторым. Гонщики команды "Хендай" занимали три первых места - Дани Сордо, Тянак (+6,7), Тьерри Невилль (+10,0).
После обеда "Хендай" продолжал диктовать условия, однако СУ7 кардинально перевернул ситуацию. У Сордо возникли проблемы с колесом, Невилль вылетел с трассы. В результате лидером стал Тянак.
После трех этапов в общем зачете чемпионата мира лидирует француз Себастьен Ожье ("Тойота") - 61 очко. Эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") занимает четвертое место - 40 очков. Его опережают партнер по команде Тьерри Невилль - у бельгийца 53 очка, а также британский гонщик "Тойоты" Элфин Эванс - 51.
Расписание Ралли Португалии
21 мая (пятница)
10:08 СУ1 12,35 км ТЯНАК
11:08 СУ2 19,51 км СОРДО
12:08 СУ3 18,82 км СОРДО
14:31 СУ4 12,35 км РОВАНПЕРЯ
15:31 СУ5 19,51 км СОРДО
16:38 СУ6 18,82 км ТЯНАК
18:05 СУ7 18,16 км ОЖЬЕ
21:03 СУ8 3,36 км
22 мая (суббота)
10:08 СУ9 20,64 км
11:08 СУ10 22,37 км
12:24 СУ11 37,92 км
16:38 СУ12 20,64 км
17:38 СУ13 22,37 км
18:54 СУ14 37,92 км
21:03 СУ15 3,3 км
23 мая (воскресенье)
09:08 СУ16 9,18 км
09:53 СУ17 8,75 км
10:38 СУ18 11,18 км
12:04 СУ19 9,18 км
14:18 СУ20 бонусный заезд