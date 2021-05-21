ФОТО: Отт Тянак лидирует на Ралли Португалии

В утренней сессии первого дня ралли эстонский раллист Отт Тянак выиграл стартовый заезд и дважды был вторым. Гонщики команды "Хендай" занимали три первых места - Дани Сордо, Тянак (+6,7), Тьерри Невилль (+10,0).

После обеда "Хендай" продолжал диктовать условия, однако СУ7 кардинально перевернул ситуацию. У Сордо возникли проблемы с колесом, Невилль вылетел с трассы. В результате лидером стал Тянак.

После трех этапов в общем зачете чемпионата мира лидирует француз Себастьен Ожье ("Тойота") - 61 очко. Эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") занимает четвертое место - 40 очков. Его опережают партнер по команде Тьерри Невилль - у бельгийца 53 очка, а также британский гонщик "Тойоты" Элфин Эванс - 51.

Расписание Ралли Португалии

21 мая (пятница)

10:08 СУ1 12,35 км ТЯНАК

11:08 СУ2 19,51 км СОРДО

12:08 СУ3 18,82 км СОРДО

14:31 СУ4 12,35 км РОВАНПЕРЯ

15:31 СУ5 19,51 км СОРДО

16:38 СУ6 18,82 км ТЯНАК

18:05 СУ7 18,16 км ОЖЬЕ

21:03 СУ8 3,36 км

22 мая (суббота)

10:08 СУ9 20,64 км

11:08 СУ10 22,37 км

12:24 СУ11 37,92 км

16:38 СУ12 20,64 км

17:38 СУ13 22,37 км

18:54 СУ14 37,92 км

21:03 СУ15 3,3 км

23 мая (воскресенье)

09:08 СУ16 9,18 км

09:53 СУ17 8,75 км

10:38 СУ18 11,18 км

12:04 СУ19 9,18 км

14:18 СУ20 бонусный заезд