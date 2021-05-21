В Эстонии с ковид-нарушителями просто няньчатся: в Латвии выписано 26 000 штрафов, в Эстонии — 24(33)
Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме подверг критике во вчерашней телепрограмме Esimene stuudio (ETV) реакцию правительства и полиции в отношении протестующих против коронавирусных ограничений и сказал, что людей "штрафовали не за что".
Латвийское издание Re:Baltica пишет, что эстонский Департамент здоровья по состоянию на начало года возбудил 50 дел о нарушении ограничений и в 24 случаях назначил нарушителям штраф.
Для сравнения: в Латвии за то же время было возбуждено 26 000 дел, в Литве — около 17 800. В Латвии массово штрафовали тех, кто игнорировал обязанность носить маски или нарушал ограничения на собрания.
Кардинально в Эстонии отличается от Латвии ситуация и в том, как обращаются с распространителями дезинформации.
Латвия — единственная страна в Балтии, где был наказан в уголовном порядке человек, который распространял возбуждающие рознь фейковые страшилки, касающиеся распространения коронавируса.
Латвийский блогер Никс Эндзинш засветился в деле распространения дезинформации до пандемии. В начале прошлого года, когда COVID-19 еще не добрался до стран Балтии, он призывал уничтожать китайцев и утверждал, что коронавирус уже достиг Латвии, хотя это было неправдой.
Полиция и прокуратура квалифицировали это как хулиганство, с этого случая и пошла практика применения к дезинформаторам строгих мер, которая продолжается и в период пандемии.
В апреле прошлого года суд в уголовном порядке признал Эндзинша виновным и приговорил его к семи месяцам лишения свободы.
Латвийский подход вообще уникален для Прибалтики. К сегодняшнему дню там возбуждены шесть уголовных дел в связи с распространением дезинформации в социальных сетях.
Подобное обвинение в уголовном порядке было предъявлено также бывшей медсестре Марине Корнатовской, которая, несмотря ни на что, продолжала распространять ложную информацию и после ареста.
Причем недавно она в сотрудничестве с эстонскими русскоязычными блогерами Владом Фридомом и Ольгой Заглада организовала напичканные дезинформацией трансляции.
Корнатовская заявила в одной из трансляций в социальных сетях, что ее коллеги в больницах умышленно усугубляют состояние ковид-пациентов, чтобы продлить период пандемии.
Явная ложь, которая была была переведена эстонскими приверженцами теории заговора на эстонский язык и затем распространена здесь у нас.
Корнатовская и ее соратник Валентин Еремеев сейчас ожидают суда по обвинению "в грубом нарушении общественного порядка".
Как пишет Re:Baltica, в Эстонии применения подобных мер и штрафов избегали и-за опасений ограничить свободу слова. "В Эстонии считают, что более эффективным будет дать нарушителю правил маску, чем его наказывать".
"В случае нарушения полиция объясняет человеку, почему важно носить маску или следовать ограничениям", — сказал префект Лыунаской префектуры Валло Коппель латвийскому изданию.
Эстонское уголовное законодательство не рассматривает распространение ложной информации как преступление, хотя теоретически это можно подвести под несколько статей, к примеру — "разжигание розни".
Re:Baltica также пишет, что на самом деле в эстонском Законе о здоровье населения есть пункт о распространении вредной для здоровья информации, но его не применяют из-за боязни ущемить свободу слова.
"Наш опыт подсказывает, что нет смысла спорить со сторонниками теории заговора, так как часто это будет лишь привлекать к ним больше внимания", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник.
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