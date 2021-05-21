В Эстонии с ковид-нарушителями просто няньчатся: в Латвии выписано 26 000 штрафов, в Эстонии — 24

Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме подверг критике во вчерашней телепрограмме Esimene stuudio (ETV) реакцию правительства и полиции в отношении протестующих против коронавирусных ограничений и сказал, что людей "штрафовали не за что".

Латвийское издание Re:Baltica пишет, что эстонский Департамент здоровья по состоянию на начало года возбудил 50 дел о нарушении ограничений и в 24 случаях назначил нарушителям штраф.

Для сравнения: в Латвии за то же время было возбуждено 26 000 дел, в Литве — около 17 800. В Латвии массово штрафовали тех, кто игнорировал обязанность носить маски или нарушал ограничения на собрания.

Кардинально в Эстонии отличается от Латвии ситуация и в том, как обращаются с распространителями дезинформации.

Латвия — единственная страна в Балтии, где был наказан в уголовном порядке человек, который распространял возбуждающие рознь фейковые страшилки, касающиеся распространения коронавируса.

Латвийский блогер Никс Эндзинш засветился в деле распространения дезинформации до пандемии. В начале прошлого года, когда COVID-19 еще не добрался до стран Балтии, он призывал уничтожать китайцев и утверждал, что коронавирус уже достиг Латвии, хотя это было неправдой.

Полиция и прокуратура квалифицировали это как хулиганство, с этого случая и пошла практика применения к дезинформаторам строгих мер, которая продолжается и в период пандемии.

В апреле прошлого года суд в уголовном порядке признал Эндзинша виновным и приговорил его к семи месяцам лишения свободы.

Латвийский подход вообще уникален для Прибалтики. К сегодняшнему дню там возбуждены шесть уголовных дел в связи с распространением дезинформации в социальных сетях.

Подобное обвинение в уголовном порядке было предъявлено также бывшей медсестре Марине Корнатовской, которая, несмотря ни на что, продолжала распространять ложную информацию и после ареста.