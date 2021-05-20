Ушла из жизни директор Ласнамяэской основной школы Алла Иосифовна Золотова

Она отдавала большую часть своей жизни школе и всегда выполняла свою работу, не жалея сил и времени.

На протяжении 24 лет работы директором Ласнамяэской основной школы она была поддержкой многим ученикам и их семьям, заботилась обо всех работниках школы.

Мы будем помнить Аллу Иосифовну как добросердечного и жизнерадостного человека, которая всегда была внимательна к окружающим, умела найти доброе слово для каждого, решала любые проблемы.

Алла Золотова внесла большой вклад в образовательную жизнь Таллинна.

Результатом ее многолетней работы по улучшению условий обучения детей с особыми образовательными потребностями стало новое здание школы, которое откроет свои двери для учеников в сентябре 2021 года.

Память об Алле Иосифовне Золотовой останется в наших сердцах.

Школьная семья приносит свои искренние соболезнования всем родным и близким.