ВИДЕО | 15 лет в нечеловеческих условиях. Добровольцы провели в дом отшельника Димки из Сиргала воду

Ребята уже сделали ремонт в одной из комнат, которая была покрыта копотью, установили входную дверь в квартиру, провели электричество и телевидение, а также установили окно. Также они помогли Дмитрию оформить получение прожиточного минимума в размере 150 евро ежемесячно. На эти деньги и покупали материалы для ремонта.

Из последних новостей: в квартиру Димки, наконец, провели воду. Причем, у него теперь есть и горячая вода — Алексей и Руслан установили бойлер. Об этом они рассказали в своем последнем видео на канале Pacific Pool.

“Все, что изначально запланировали, мы сделали. С водой, электричеством и продуктами у него все хорошо. В туалет он ходит дома”.

“Еще мы хотим поставить его на учет Кассы по безработице и зарегистрировать у семейного врача”, — рассказывает Алексей о предстоящих планах. Однако свободного времени не хватает. У Алексея и Руслана работа и семьи. К тому же, Алексей занят ремонтом в своем доме. Также он планирует развивать YouTube в том направлении, для которого и был изначально создан. “У меня же канал вообще про рыбалку, — поясняет он. — А сейчас начинается сезон”.

По словам Егорова, люди оказывают Димке помощь постоянно — привозят ему одежду и продукты. Однако на данный момент одежды у него достаточно.

“Если говорить о материале для ремонта, то с этим тяжело”, — говорит Егоров о финансах, которых не хватает. По его словам, такая помощь всегда приветствуется и для ее оказания можно связаться с Алексеем через соцсети “Вконтакте” или Facebook.

Помощи от местных самоуправлений пока не поступало.

“Все уже в курсе об этом, но пока ничего нет. Димка написал заявление на компенсацию ремонта. Нам посоветовали приложить чеки, но остался только один. Я не знаю, куда он дел остальные. Наверное, возьмем выписку со счета, потому что там ушло только на ремонт ванной комнаты около 500 евро”, — рассказывает Алексей.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.